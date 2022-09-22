Валерий Карпин: «Уговаривать выступать за сборную России неверно. Не надо приезжать, если кому-то неинтересно»

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Валерий Карпин высказался о возможных отказах игроков от вызова в сборную России.

«В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную страны, и приезжать тоже, если кому-то неинтересно, то тоже не надо», – сказал главный тренер сборной России.

Ранее защитник «Динамо» Саба Сазонов принял приглашение в молодежную сборную Грузии.

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко, который приглашен на сентябрьский сбор национальной команды, может перейти в сборную Армении. Несмотря на вызов в сборную России, официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА он в ближайшее время не проведет. Поэтому у него будет возможность поменять национальную команду.

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