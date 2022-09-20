Валерий Карпин: «Меня беспокоят все российские игроки «Зенита». Особенно Круговой и Бакаев, которые выходят на замену»

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Валерий Карпин высказался о кандидатах на вызов в сборную России, выступающих за «Зенит»

«Меня беспокоят все российские игроки «Зенита». Особенно Круговой и Бакаев, которые выходят на замену.

У меня был разговор с Бакаевым, он выбрал этот путь. Я обозначил ему, что будет сложно. Он решил бороться», – сказал главный тренер сборной. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Бакаев поучаствовал в 9 матчах и провел на поле в общей сложности 266 минут. На счету Кругового 7 матчей, он провел на поле 86 минут в этом розыгрыше чемпионата России.

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