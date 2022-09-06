Дембеле о Хави: «У меня не было такого тренера со времен Тухеля, он мне очень нравится. Первое, что он сказал, – что я очень хороший игрок, но мне нужно улучшить менталитет»

Усман Дембеле рассказал о своих отношениях с Хави.

– Что ты думаешь о начале сезона?

– Я думаю, что мы начали очень хорошо. Здесь много молодых игроков, очень хорошая атмосфера в раздевалке, и это хорошо для команды. Новички очень хорошо адаптировались, все счастливы и готовы завоевывать титулы.

– Я полагаю, Хави сделал большой вклад, чтобы в команде была такая хорошая атмосфера. С момента своего прихода в клуб он восхвалял тебя и защищал.

– У меня были хорошие и особенные отношения с Хави с первой минуты, мы установили связь. Я всегда об этом говорю, это правда. Хави мне очень нравится как человек и тренер. Со времен Томаса Тухеля у меня не было такого тренера.

– О чем он тебя просит? Помнишь первое, что он тебе сказал?

– Хави много разговаривает со мной на тренировках, он очень внимателен и дает мне много советов, как стать лучше.

Первое, что сказал мне Хави, – это то, что я очень хороший игрок, но мне нужно улучшить менталитет. Что у меня есть талант, но я должен много работать для команды. Что у меня есть дриблинг, я очень хорошо выполняю два-три действия, но мне нужно было забивать больше голов и отдавать гораздо больше передач, – сказал вингер «Барселоны».