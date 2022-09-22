Рюдигер о ЧМ-2022 в Катаре: «Деньги и власть играют очень важную роль в мировом футболе»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига ЧМ-2022 Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер скептически относится к проведению ЧМ-2022 в Катаре. 

«Решение о проведении турнира в Катаре было принято не для болельщиков и не для нас, футболистов.

Это решение показало, что деньги и власть играют очень важную роль в мировом футболе. Я видел много разговоров о возможном бойкоте на уровне официальных лиц и ассоциаций, но не среди нас, игроков.

Конечно, мы, игроки, должны критически взглянуть на эту ситуацию, и мы уже сделали это как команда», – заявил защитник «Реала» и сборной Германии.

Флик о Катаре: «Там многое делают неправильно. Нужно было ли отдавать им ЧМ? Ответить на этот вопрос стоило раньше, и этот ответ – нет»

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