Рюдигер об Анчелотти: «Карло недосягаем, когда дело касается общения с игроками. Работать с ним в самом успешном клубе мира – это замечательно»

рассказал о своих взаимоотношениях с .

– Какие у вас отношения с Карло Анчелотти?

– Я могу рассказать вам очень приятную историю, произошедшую за день до моей презентации.

– С удовольствием.

– Я пробыл в нашем новом доме со своей семьей всего несколько часов, мы просто готовили барбекю, когда внезапно раздался звонок в дверь. Я открыл ее, и передо мной стоял Карло Анчелотти. Потрясающий момент!

– А потом?

– Он сел с нами за стол, поел с нами и познакомился с моей семьей. Вполне обычный, очень приземленный. Он пробыл у нас два часа, мы поговорили обо всем.

Буду честен, я никогда не испытывал ничего подобного, ни один тренер никогда не делал для меня ничего подобного. После нескольких месяцев работы с ним я должен сказать: когда дело касается общения с игроками, Анчелотти недосягаем.

Дон Карло – легендарный тренер. Он уже завоевывал титулы Лиги чемпионов, когда я был ребенком. Работать с ним каждый день в самом успешном клубе в мире – это замечательно, – сказал защитник .