Рюдигер о Пепе: «Он был моим образцом для подражания, я хотел показать всем, что тоже могу быть крутым. Безумие, насколько он был хорош»

рассказал, что Пепе был его образцом для подражания.

– У «Реала» было несколько сумасшедших игроков, особенно в обороне.

– Совершенно верно. Я сразу же вспоминаю Пепе. Он был моим главным образцом для подражания в мадридском «Реале», я всегда хотел быть похожим на него.

Раньше я смотрел видео, на которых он убирает противников. Когда я был молод, я хотел показать всем, что тоже могу быть крутым. Это было в моей голове. Безумие, насколько хорош был Пепе. Не только в единоборствах, но и в построении игры. Но сегодня все в «Реале» говорят мне, что за пределами поля он на самом деле был довольно спокойным человеком. И знаете что?

– Пожалуйста!

– Он был единственным игроком, ради чьей футболки я ждал целый час. , и – три игрока, чьими футболками я больше всего горжусь в своей коллекции. Абсолютные легенды! – сказал защитник .