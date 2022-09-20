Рюдигер о Пепе: «Он был моим образцом для подражания, я хотел показать всем, что тоже могу быть крутым. Безумие, насколько он был хорош»

Теги Пепе Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Тиаго Силва Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер рассказал, что Пепе был его образцом для подражания. 

– У «Реала» было несколько сумасшедших игроков, особенно в обороне. 

–  Совершенно верно. Я сразу же вспоминаю Пепе. Он был моим главным образцом для подражания в мадридском «Реале», я всегда хотел быть похожим на него.

 Раньше я смотрел видео, на которых он убирает противников. Когда я был молод, я хотел показать всем, что тоже могу быть крутым. Это было в моей голове. Безумие, насколько хорош был Пепе. Не только в единоборствах, но и в построении игры. Но сегодня все в «Реале» говорят мне, что за пределами поля он на самом деле был довольно спокойным человеком. И знаете что?

– Пожалуйста!

– Он был единственным игроком, ради чьей футболки я ждал целый час. Пепе, Серхио Рамос и Тиаго Силва – три игрока, чьими футболками я больше всего горжусь в своей коллекции. Абсолютные легенды! – сказал защитник «Реала»

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