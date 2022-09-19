«Атлетико» за слова фанатов «Винисиус, ты обезьяна» и «умри» могут оштрафовать. Ла Лига пожалуется в комиссию по борьбе с нетерпимостью в спорте

Ла Лига подаст жалобу на болельщиков «Атлетико», оскорблявших Винисиуса.

Перед началом матча против в 6-м туре Ла Лиги фанаты «матрасников» пели возле стадиона «Ванда Метрополитано»: «Винисиус, ты обезьяна», а на стадионе скандировали: «Винисиус, умри».

Как правило, не осуждает скандирования болельщиков не на стадионе, но в данном случае ее руководство приняло решение подать жалобу в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

Если комиссия после рассмотрения инцидента решит применить санкции по отношению к , то они, скорее всего, будут носить экономический, а не спортивный характер. Вероятность того, что трибуны закроют для посещения на следующих матчах, мала.

«Реал» на выезде обыграл «Атлетико» (2:1). Винисиус станцевал с Родриго Гоэсом после гола партнера по команде. Танцы бразильца в этом сезоне подвергались критике.

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