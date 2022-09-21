Сотрудников El Chiringuito обвиняют в шантаже Винисиуса из-за его заявления о расизме. Ведущий шоу отрицает это и хочет подать в суд

Сотрудников шоу El Chiringuito обвиняют в шантаже Винисиуса из-за его заявления о расизме.

На прошлой неделе президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире программы осудил игрока за празднования голов танцами.

«Если ты хочешь танцевать самбу, то иди на танцевальную площадку. Здесь ты должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна», – сказал Браво.

Бразилец в ответ выступил с заявлением в соцсетях, в котором обвинил Браво в ксенофобии.

По данным журналиста Иньяки Ангуло и ESPN, сотрудники шоу угрожали Винисиусу, настаивая, чтобы он не публиковал это обращение.

Ангуло утверждает, что одно из сообщений содержало следующий текст: «Если ты опубликуешь видео, мы тебя уничтожим».

Ведущий шоу El Chiringuito Хосеп Педрероль (ранее извинившийся перед игроком) отрицает, что имели место какие-либо угрозы.

«Мы готовим уголовное дело против тех, кто говорит, что у нас мафиозные подходы. Нам все равно, мы идем в суд.

Я обычно не вмешиваюсь в такие вещи, вы можете оскорблять меня и писать что угодно в соцсетях, но такое спускать нельзя. Наша программа может ошибаться, но никогда никому не угрожает», – заявил Педрероль.