«Атлетико» осудил фанатов, называвших Винисиуса обезьяной: «Расизм – одно из самых больших бедствий в нашем обществе, и, к сожалению, футбол не свободен от него»

«Атлетико» осудил фанатов, оскорблявших .

Напомним, перед началом матча против в 6-м туре фанаты «матрасников» пели возле стадиона «Ванда Метрополитано»: «Винисиус, ты обезьяна».

«Мадридский решительно осуждает недопустимые скандирования небольшой части болельщиков за пределами стадиона перед проведением дерби. Расизм – одно из самых больших бедствий в нашем обществе, и, к сожалению, мир футбола и клубы не свободны от него.

Наш клуб всегда отличался тем, что был открытым и инклюзивным пространством для болельщиков разных национальностей, культур, рас и социальных классов, и некоторые из них не могут запятнать имидж тысяч и тысяч болельщиков, которые поддерживают свою команду со страстью и уважением к сопернику.

Эти скандирования вызывают у нас огромное неприятие и возмущение, и мы не позволим ни одному человеку прикрываться нашими цветами, чтобы произносить расистские или ксенофобские оскорбления. В «Атлетико» Мадрид мы абсолютно нетерпимы к расизму, наша приверженность борьбе с этим социальным злом тотальна, и мы не остановимся, пока не ликвидируем его.

Для этого мы связались с властями, чтобы предложить им наше максимальное сотрудничество в расследовании событий, произошедших за пределами стадиона, и потребовать установления личности причастных к этому людей, чтобы приступить к немедленному исключению тех, кто является членами фан-клуба.

Мы также хотим предложить всем профессионалам, связанным с миром футбола, глубоко задуматься. Еще раз заявляя о нашем решительном осуждении этих событий, которые не имеют ни малейшего оправдания, мы считаем, что то, что произошло в дни, предшествовавшие дерби, недопустимо. От фанатов требуют здравомыслия и рациональности, и, тем не менее, профессионалы из разных областей в течение недели создавали искусственную кампанию, разжигая споры, не осознавая эффект своих действий и слов.

Боль, которую семья красно-белых испытывает из-за этого события, огромна. Мы не можем позволить кому-то ассоциировать наших фанатов с таким поведением и подвергать сомнению наши ценности из-за меньшинства, которое нас не представляет. Наше решение твердо и звучно, и мы не остановимся, пока не исключим их из красно-белой семьи, потому что они не могут быть ее частью», – говорится в заявлении клуба.