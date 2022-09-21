Илья Кутепов: «Был вариант с «Фиорентиной» после ЧМ. С «Зенитом» были переговоры в 2018-м и 2020-м»

рассказал, что мог перейти из в «Зенит» или «Фиорентину».

– Ты зимой говорил, что готов играть даже в ЦСКА или – лишь бы была практика. Сейчас часть болельщиков называет Бакаева предателем за этот переход. Перегибают?

– Все, кто прочитал мое интервью полностью, думаю, поняли мысль: для меня главное – играть. Там, где я буду нужен. А дальше был задан вопрос про ЦСКА и «Зенит», ответ на который, на самом деле, не имел никакого значения. В ситуации с Бакой очень много нюансов, но я бы, конечно, не называл его предателем.

– У тебя был вариант перейти в «Зенит»?

– Да, были переговоры. Первый раз: сразу после чемпионата мира – летом 2018 года. Второй раз: летом 2020-го, когда только пришел Газизов. После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете «Спартак». В 2020-м все осталось на уровне разговоров.

– После чемпионата мира ты мог уехать в Европу?

– Был вариант с «Фиорентиной». Я знаю, что клубы обсуждали сумму трансфера, но до личных условий дело не дошло. «Спартак» был более настойчив в вопросе продления контракта.

– Не жалеешь, что не уехал?

– C «Фиорентиной» все тянулось довольно долго, а «Спартак» торопил с принятием решения по контракту. Так сложилось, и я ни о чем не жалею, – сказал защитник .