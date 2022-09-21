Кутепов в «Торпедо» зарабатывает в 10 раз меньше, чем в «Спартаке»: «Деньги – не первостепенный момент»

Теги Спартак премьер-лига Россия Торпедо Илья Кутепов Чемпионат.com деньги Футбол

Илья Кутепов рассказал, насколько потерял в деньгах после перехода из «Спартака» в «Торпедо». 

– Ты говорил, что для тебя самое главное – игровая практика. Во сколько раз ты упал в зарплате в «Торпедо» по сравнению со «Спартаком»?

– В 10 раз. Деньги не являются первостепенным моментом. «Торпедо» только вышло в РПЛ и не могло предложить какой-то сумасшедший контракт, мы об этом даже не говорили. Главное, что обсуждали, – это игровая практика. Так что все прошло очень быстро.

– Из-за не очень удачного старта переживаешь за судьбу команды в РПЛ?

– Есть примеры, когда команды возвращались в Премьер-Лигу и не очень хорошо стартовали, а потом набирали ход. «Торпедо» нужно было подстроиться, адаптироваться к скоростям, в том числе работы с мячом и принятия решений. Других причин такого старта я не вижу.

Считаю, что подбор игроков у нас не хуже, чем у других команд. Думаю, дальше все будет хорошо. В команде рабочая атмосфера, тот же Лебеденко в порядке, работает не хуже молодых. Ему можно только браво сказать, – сказал защитник.

 

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