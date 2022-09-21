Педри о Дембеле: «Он умеет делать с мячом все что угодно. Очень немногие так могут. Надеюсь, что он останется в «Барсе» на годы»

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Полузащитник «Барселоны» Педри охарактеризовал Усмана Дембеле.

– Давай поговорим о Дембеле – об этом странном феномене. 

– Он всегда меня удивляет – и на поле, и за его пределами. Мы узнали, что он станет отцом, в тот же день, когда у него родилась дочь.

На поле он умеет делать с мячом все что угодно. Очень немногие люди в мире могут делать то, что делает он.

– Вы всегда говорите, что он очень веселый. 

– Да, это так, он всегда смеется, принося радость команде. Иметь его в команде – безумие, и я надеюсь, что он останется с нами на долгие годы, – сказал Педри

 

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