Кунде включен в заявку «Барселоны» на матч с «Вальядолидом». Защитника зарегистрировали вчера

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Защитник Жюль Кунде сегодня имеет возможность сыграть за «Барселону» с «Вальядолидом».

Француз вошел в список из 24 футболистов, заявленных на игру 3-го тура Ла Лиги.

Также в команду попали Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жерар Пике, Рональд Араухо, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Усман Дембеле, Педри, Ансу Фати, Ферран Торрес, Миралем Пьянич, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Гави, Роберт Левандовски, Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Игра «Барселоны» с «Вальядолидом» начнется 28 августа в 20:30 по московскому времени.

Кунде пропустил два матча каталонцев в чемпионате из-за проблем с регистрацией в качестве новичка клуба. Левандовски, Кессиэ, Рафинья Диас и Кристенсен были включены в заявку с первого тура чемпионата Испании.

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