Кунде включен в заявку «Барселоны» на матч с «Вальядолидом». Защитника зарегистрировали вчера

Защитник Жюль Кунде сегодня имеет возможность сыграть за «Барселону» с «Вальядолидом».

Француз вошел в список из 24 футболистов, заявленных на игру 3-го тура .

Также в команду попали Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, , Рональд Араухо, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, , Педри, Ансу Фати, Ферран Торрес, Миралем Пьянич, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Гави, , Мемфис Депай и .

Игра «Барселоны» с «Вальядолидом» начнется 28 августа в 20:30 по московскому времени.

Кунде пропустил два матча каталонцев в чемпионате из-за проблем с регистрацией в качестве новичка клуба. Левандовски, Кессиэ, Рафинья Диас и Кристенсен были включены в заявку с первого тура чемпионата Испании.