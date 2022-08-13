Левандовски, де Йонг, Дембеле, Кристенсен, Депай, Пьянич, Рафинья, Обамеянг, Пике, Кессиэ – в заявке «Барсы» на матч с «Райо»

объявила состав на первый матч сезона .

В заявку на игру 1-го тура с «Райо Вальекано» вошли 23 игрока.

В список попали новички команды Роберт Левандовски, Франк Кессиэ, Рафинья Диас и Андреас Кристенсен, которых каталонцы зарегистрировали благодаря активации четвертого финансового рычага.

Заявка «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, , Рональд Араухо, Серджи Бускетс, , Педри, , Ансу Фати, Ферран Торрес, Мемфис Депай, Андреас Кристенсен, Миралем Пьянич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Алекс Бальде, Гави, Арнау Тенас.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Все смеются над очередным экономическим рычагом «Барсы». А почему вообще «рычаг»?