Холдинг «Ман Сити» купит бразильский клуб «Баия». Он будет 12-м в City Football Group

Холдинг купит бразильский клуб , он будет 12-м в City Football Group.

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, владельцы клуба Премьер-лиги уже договорились о сделке. Ожидается, что официально она будет оформлена в течение нескольких дней.

City Football Group владеет одиннадцатью футбольными клубами по всему миру. Бразильский клуб станет 12-м в этом списке.

В состав группы сейчас входят «Манчестер Сити», (Испания), «Палермо» (Италия), «Ломмел» (Бельгия), (США), (Австралия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), (Япония), (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Сычуань Цзюню» (Китай).

Кроме того, у City Football Group есть клуб-партнер «Боливар» (Боливия).

«Баия» сейчас занимает 2-е место в бразильском втором дивизионе и имеет шансы на повышение в классе.