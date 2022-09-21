Холдинг «Ман Сити» купит бразильский клуб «Баия». Он будет 12-м в City Football Group

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Холдинг «Манчестер Сити» купит бразильский клуб «Баия», он будет 12-м в City Football Group.

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, владельцы клуба Премьер-лиги уже договорились о сделке. Ожидается, что официально она будет оформлена в течение нескольких дней. 

City Football Group владеет одиннадцатью футбольными клубами по всему миру. Бразильский клуб станет 12-м в этом списке. 

В состав группы сейчас входят «Манчестер Сити», «Жирона» (Испания), «Палермо» (Италия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Сычуань Цзюню» (Китай).

Кроме того, у City Football Group есть клуб-партнер «Боливар» (Боливия).

«Баия» сейчас занимает 2-е место в бразильском втором дивизионе и имеет шансы на повышение в классе. 

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