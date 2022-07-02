Холдинг «Ман Сити» покупает 80% акций «Палермо» за 13 млн евро. Это 11-й клуб в City Football Group

«Палермо» станет частью холдинга, владеющего .

City Football Group завершает сделку по покупке клуба . По информации на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, холдинг приобретет 80% акций сицилийцев за 13 млн евро и бонусы в зависимости от результатов команды.

Сделка должна быть завершена в ближайшее время. Ожидается, что о покупке клуба объявят в понедельник на уже запланированной пресс-конференции.

Таким образом, «Палермо» станет 11-м клубом в составе холдинга, в который уже входят «Манчестер Сити», «Ломмел», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Монтевидео Сити», «Жирона», «Йокогама Ф. Маринос», «Труа», «Мумбаи Сити» и «Сычуань Цзюню». Кроме того, у City Football Group есть клуб-партнер «Боливар».

«Палермо» вернулся в Серию B! Три года назад клуб опоздал с регистрацией на сезон и стал банкротом