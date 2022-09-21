Кутепов о будущем: «Надеюсь поиграть по максимуму еще 5 лет минимум, у Лебеденко попрошу секрет долголетия. Есть цели в футболе, в том числе со сборной»

Теги Игорь Лебеденко премьер-лига Россия Сборная России по футболу Торпедо Илья Кутепов Чемпионат.com Футбол

Илья Кутепов заявил, что намерен продолжать играть еще как минимум 5 лет. 

«Хочется играть как можно дольше, но мне все-таки не 18 лет. Что в 18 лет восстанавливалось за один-два дня, сейчас уже проходит не так быстро.

Надеюсь, мой режим и стиль жизни вне поля позволят мне играть по максимуму – минимум пять лет.

У Лебеденко (игрок продолжает выступать за «Торпедо» в 39 лет – прим. Sports.ru) попрошу рецепт долголетия.

У меня еще есть цели в футболе, в том числе со сборной», – сказал 29-летний защитник «Торпедо»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные