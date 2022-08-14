Кутепов получил прямую красную карточку в дебютном матче за «Торпедо». Это его первое удаление в чемпионате России

Защитник Илья Кутепов неудачно дебютировал за «Торпедо».
Бывший игрок «Спартака» была удален за фол последней надежды на Брайане Мансилье в матче 5-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:1).
Это первое удаление Ильи в чемпионате России, в 93 матчах за «Спартак» у Кутепова не было ни одной красной.
Всего у него в карьере 2 красных карточки – первая была получена в ПФЛ (нынешняя Вторая лига) в 2014 году за «Спартак-2».
Кутепов перешел в «Торпедо» в июле после 10 лет в «Спартаке». Он пропустил начало сезона из-за травмы.
Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.