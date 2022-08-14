Кутепов получил прямую красную карточку в дебютном матче за «Торпедо». Это его первое удаление в чемпионате России

Защитник Илья Кутепов неудачно дебютировал за «Торпедо».

Бывший игрок была удален за фол последней надежды на в матче 5-го тура Мир с (0:1).

Это первое удаление Ильи в чемпионате России, в 93 матчах за «Спартак» у Кутепова не было ни одной красной.

Всего у него в карьере 2 красных карточки – первая была получена в ПФЛ (нынешняя Вторая лига) в 2014 году за «Спартак-2».

Кутепов перешел в в июле после 10 лет в «Спартаке». Он пропустил начало сезона из-за травмы.

Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.