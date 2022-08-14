Кутепов получил прямую красную карточку в дебютном матче за «Торпедо». Это его первое удаление в чемпионате России

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Торпедо Оренбург Илья Кутепов Брайан Мансилья Артем Любимов Футбол

Защитник Илья Кутепов неудачно дебютировал за «Торпедо».

Бывший игрок «Спартака» была удален за фол последней надежды на Брайане Мансилье в матче 5-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

Это первое удаление Ильи в чемпионате России, в 93 матчах за «Спартак» у Кутепова не было ни одной красной.

Всего у него в карьере 2 красных карточки – первая была получена в ПФЛ (нынешняя Вторая лига) в 2014 году за «Спартак-2».

Кутепов перешел в «Торпедо» в июле после 10 лет в «Спартаке». Он пропустил начало сезона из-за травмы.

Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.

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