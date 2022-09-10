рассказал о своем отношении к медиафутболу.

– Как относишься к другой нынешней моде в России – на медиафутбол?

– У меня там за «Амкал» друг, кстати, играет – Леха Гасилин. Мы с ним вместе юношеский Евро под руководством Дмитрия Хомухи выигрывали, а потом в молодежке играли. В отпуске недавно виделись, он ко мне прилетал. Слежу и за «Амкалом», и за многими другими командами – например, за той, которую создали Джикия и Соболев. Интересно! Прикольные пацаны играют.

Лежишь перед игрой в отеле, делать нечего – включишь, посмотришь матчи. Все как в настоящем, реальном, живом футболе – только больше шоу, медийности, открытости, чем в профессиональном. Мне нравится. Думаю, это только начало и медиафутбол будет развиваться очень серьезно.

– У тебя укладывается в сознании, что твой партнер по основе золотой юношеской сборной Евро-2013 – в медиафутболе, а ты – в «Монако»?

– Почему нет? Медиафутбол – это тоже нормально. Тем более я с Лехой разговаривал, он говорил, что ему нравится. Он катался по арендам, был, кажется, в третьей команде системы «Шальке», в Португалии в какой-то непонятной лиге, серьезную операцию на колене перенес, что-то металлическое туда вставляли...

Столько накатался, натерпелся – реально тяжело. Это тебе не по «Манчестерам» и «Реалам» ездить. И сейчас он говорит, что счастлив. Думаю, это главное, – сказал полузащитник .