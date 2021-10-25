Дзюбы нет в расширенном составе сборной России на игры с Хорватией и Кипром, Глушаков, Сергеев, Марадишвили, Мостовой – есть

Тренерский штаб сборной России во главе с объявил расширенный состав команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.

Форвард не был включен в предварительный список, в котором 41 футболист.

Россия сыграет против (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и (14 ноября, Сплит, 17:00).

Вратари: («Локомотив»), («Краснодар»), («Сочи»), ( , Норвегия), («Химки»).

Защитники: (ЦСКА), («Спартак»), («Ростов»), , , , Даниил Круговой (все – «Зенит»), ( ), ( ), ( , Турция), Арсен Адамов («Урал»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все – «Локомотив»), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА), («Монако», Монако), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов, Александр Черников (оба – ), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

За 2 тура до конца отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне занимают первое место в группе H с 19 очками, у Хорватии – 17.