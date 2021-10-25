Дзюбы нет в расширенном составе сборной России на игры с Хорватией и Кипром, Глушаков, Сергеев, Марадишвили, Мостовой – есть

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба не был включен в предварительный список, в котором 41 футболист.
Россия сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Арсен Адамов («Урал»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все – «Локомотив»), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА), Александр Головин («Монако», Монако), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
За 2 тура до конца отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне занимают первое место в группе H с 19 очками, у Хорватии – 17.