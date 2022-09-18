Витинья: «У Месси и Роналду гораздо больше общего, чем различий. Желание отлично играть и помогать команде определяет их как лучших в истории»

Хавбек сравнил и .

– Что объединяет таких звезд, как Криштиану Роналду и Месси? А в чем они отличаются?

– У них гораздо больше общего, чем различий. И у того, и у другого есть свой стиль игры и свои качества, но у них огромное число сходств. Желание всегда добиваться большего, вне зависимости от того, чего они уже достигли, – одно из них.

Если бы у меня была хотя бы половина того, что есть у них, это было бы потрясающе! Желание продолжать забивать, делать голевые передачи, отлично играть, помогать команде... Вот что определяет их как лучших в истории, и для меня честь играть в одно время с ними, – сказал игрок сборной .