Бенитес о Поттере в «Челси»: «Это другая весовая категория, теперь нельзя полгода играть в хороший футбол и ничего не выигрывать. Надеюсь, он справится»

высказался о назначении в .

Поттер сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, которого лондонский клуб уволил 7 сентября.

«Он проделал отличную работу [в «Брайтоне»]. Когда у тебя есть хорошие идеи и тебе дают время, ты можешь их воплотить, так что окружающая среда была для него благоприятной.

Но я всегда привожу в пример «Хетафе» [в Ла Лиге]. В комфортной зоне слишком много таких команд, как «Хетафе». Какая разница, финишируешь ли ты 10-м или 11-м? Никакой. Возможно, у тебя не будет проблем, если ты займешь место от 8-го до 15-го.

Ты можешь играть в том стиле, в каком захочешь, если вы проиграете, это не будет иметь значения, потому что у есть следующая игра.

Теперь он почувствует давление [в «Челси»]. Надеюсь, он справится, потому что он мне очень нравится. Но он должен побеждать. Теперь нельзя играть в хороший футбол в течение шести месяцев и ничего не выигрывать.

Он должен быть в первой четверке, он должен бороться за трофеи. Это другая весовая категория. Болельщики будут требовательны. Нужно побеждать, нужно конкурировать с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

К нему будут более требовательны. У него есть знания, может ли он [добиться успеха в «Челси»?] Посмотрим в будущем», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.