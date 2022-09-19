«Челси» назначит Фройнда спортивным директором в ближайшие дни. Поттер одобрил его кандидатуру

в ближайшие дни объявит имя спортивного директора клуба.

В лондонский клуб переходит из Кристоф Фройнд.

Его кандидатуру в числе прочих одобрил и новый главный тренер «синих» .

«Челси» согласовал все детали перехода как с самим Фройндом, так и с «Зальцбургом». Официальное подтверждение сделки – вопрос времени.

Фройнд поспособствовал многим успешным сделкам «Зальцбурга». Так, благодаря его работе в клубе оказались , и .

Ранее сообщалось, что совладелец «Челси» является поклонником модели Red Bull.