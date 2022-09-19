«Челси» назначит Фройнда спортивным директором в ближайшие дни. Поттер одобрил его кандидатуру

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«Челси» в ближайшие дни объявит имя спортивного директора клуба. 

В лондонский клуб переходит из «Ред Булл Зальцбург» Кристоф Фройнд. 

Его кандидатуру в числе прочих одобрил и новый главный тренер «синих» Грэм Поттер.

«Челси» согласовал все детали перехода как с самим Фройндом, так и с «Зальцбургом». Официальное подтверждение сделки – вопрос времени. 

Фройнд поспособствовал многим успешным сделкам «Зальцбурга». Так, благодаря его работе в клубе оказались Эрлинг ХоландСадьо Мане и Дайо Упамекано.

Ранее сообщалось, что совладелец «Челси» Тодд Боули является поклонником модели Red Bull.

 

 

 

 

 

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