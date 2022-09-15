Поттер об 1:1 с «Зальцбургом»: «Челси» разочарован результатом. Мы станем лучше, парни выложились по полной»

дал комментарий после первого матча во главе «Челси».

«Синие» сыграли вничью с «Ред Булл» (1:1) в чемпионов.

«Мы разочарованы результатом. Парни выложились по полной. Мы забили хороший гол, но немного упустили игру во втором тайме, их вратарь сделал несколько хороших сэйвов.

Что есть, то есть, нужно встряхнуться. Мы станем лучше. Мы довольно часто создавали Стерлингу ситуации один-в-один, и гол – хороший результат этого.

Парням было нелегко, они очень хорошо отреагировали на наш штаб в последние несколько дней. У меня нет жалоб, кроме того, что мы не взяли три очка», – сказал тренер .