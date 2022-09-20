Депутат Свищев: «Глава украинской федерации выступил с заявлением, что Россию не пустят на Евро. Что сказать? Профессионалы поймут, что это была клоунада»

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Дмитрий Свищев прокомментировал недопуск сборной России до Евро-2024.

«Я с Алаевым общался три недели назад. Мы пропускаем квалификацию Евро. И это было решено.

Произошло бы чудо, если бы нас допустили. Все еще отреагировали на это очень бурно, потому что глава Федерации футбола Украины выступил с заявлением, что Россию не пустят на Евро...

Ну что сказать? Профессионалы поймут, что это была клоунада», – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

России не будет на Евро-2024. Всего 2-й раз пропустим два больших турнира подряд

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