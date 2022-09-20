Карпин о недопуске России до Евро-2024: «Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то?»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин высказался об отстранении сборной России от Евро-2024. 

Сегодня стало известно, что российская команда не будет участвовать в жеребьевке отборочного турнира. 

«Для меня решение УЕФА ничего не поменяло. Нам надо быть готовыми, даже если вернемся не скоро. Узнал новость? Начали названивать по 50 штук, зашел в интернет, узнал.

А что нового? Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности», – сказал главный тренер сборной России. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные