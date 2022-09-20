высказался об отстранении сборной России от Евро-2024.

Сегодня стало известно, что российская команда не будет участвовать в жеребьевке отборочного турнира.

«Для меня решение ничего не поменяло. Нам надо быть готовыми, даже если вернемся не скоро. Узнал новость? Начали названивать по 50 штук, зашел в интернет, узнал.

А что нового? Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности», – сказал главный тренер сборной России.