Чалов о недопуске России до Евро-2024: «Расстроены. Мы футболисты, хотим играть в футбол»

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о недопуске сборной России до Евро-2024.
– Узнал сегодня. Это вопрос не ко мне. Мы расстроены. Мы футболисты, хотим играть в футбол. Это не сильно повлияло перед тренировкой. Все после. Это, наверное, было ожидаемо. Готовимся к игре с Киргизией.
– Тебя давно не было в сборной. Что изменилось?
– Много новых ребят, новый тренер, новые требования: игровые моменты, сейчас другая тактика, нужно под нее подстраиваться.
– Карпин проверил пресс у Мостового...
– Ничего особенного. Никаких проверок у меня не было. Мы просто увиделись.
Разбирали сборную [Кыргызстана]. Мы смотрели игры против Таджикистана и Японии. Будет интересно. Хочу сыграть. Уверен, там будет полный стадион. Хочу забить.
– Ситуация в Киргизии?
– Если мы летим – значит, все нормально.
– Зачем существует сборная сейчас?
– Лучше собираться и готовиться. Нужно всегда быть готовым. Нужно держать себя в тонусе.
Никак не ощущаю себя. Просто готовлюсь к товарищеской игре. Нужно сыграть в свой футбол. Получать удовольствие от игры.
– Можете ли пихать молодым?
– Я всегда это мог.
– Поддержали Дивеева после травмы?
– Каждый день на связи. Все желают Игорю скорейшего выздоровления, ждем его на поле, – сказал Чалов.