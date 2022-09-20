Чалов о недопуске России до Евро-2024: «Расстроены. Мы футболисты, хотим играть в футбол»

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о недопуске сборной России до Евро-2024.

– Узнал сегодня. Это вопрос не ко мне. Мы расстроены. Мы футболисты, хотим играть в футбол. Это не сильно повлияло перед тренировкой. Все после. Это, наверное, было ожидаемо. Готовимся к игре с Киргизией.

– Тебя давно не было в сборной. Что изменилось?

– Много новых ребят, новый тренер, новые требования: игровые моменты, сейчас другая тактика, нужно под нее подстраиваться.

– Карпин проверил пресс у Мостового...

– Ничего особенного. Никаких проверок у меня не было. Мы просто увиделись.

Разбирали сборную [Кыргызстана]. Мы смотрели игры против Таджикистана и Японии. Будет интересно. Хочу сыграть. Уверен, там будет полный стадион. Хочу забить.

– Ситуация в ?

– Если мы летим – значит, все нормально.

– Зачем существует сборная сейчас?

– Лучше собираться и готовиться. Нужно всегда быть готовым. Нужно держать себя в тонусе.

Никак не ощущаю себя. Просто готовлюсь к товарищеской игре. Нужно сыграть в свой футбол. Получать удовольствие от игры.

– Можете ли пихать молодым?

– Я всегда это мог.

– Поддержали Дивеева после травмы?

– Каждый день на связи. Все желают Игорю скорейшего выздоровления, ждем его на поле, – сказал Чалов.