Крауч об игре за «Сток»: «Думаю, мы были единственной командой, которая могла обыграть «Барсу». Мы бы зарубились с Месси и Иньестой, мы вселяли ужас»

Питер Крауч высказался об игре за «Сток Сити».
Нападающий выступал за этот клуб с 2011 по 2019 год.
«Я купился [на переход в «Сток»], потому что, когда я приехал туда, там было много игроков, для которых уровень АПЛ был слишком высок, но отношение к делу и дух товарищества в команде были потрясающими.
Это была одна из лучших раздевалок, в которых я когда-либо был. Мы просто знали, что каждый день идем в бой и добиваемся результата благодаря работе, настрою, стараниям и самоотдаче.
Я думаю, что в то время мы были единственной командой, которая могла обыграть «Барселону». Мы вселяли ужас.
Если бы Месси или Иньеста приехали на «Британию» (стадион «Стока» – прим.) в то время, то, полагаю, мы бы зарубились с ними, потому что мы вселяли ужас в соперников», – сказал Крауч.