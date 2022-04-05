Симеоне о Гвардиоле: «У меня никогда не было Хави, Иньесты, Месси. Несмотря на громадный талант Пепа, у него всегда были выдающиеся игроки»

Диего Симеоне считает, что у Пепа Гвардиолы во всех командах были выдающиеся составы.
«Во всех командах, где я работал, у меня не было возможности потренировать Хави, Бускетса, Пике, Иньесту, Месси… Ни молодых, ни на пике их карьер.
Несмотря на громадный талант Гвардиолы, ему повезло, что у него всегда были выдающиеся футболисты», – отметил главный тренер «Атлетико».
Сегодня команда Симеоне встретится с «Манчестер Сити» Гвардиолы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовый онлайн этой игры, также будет доступна видеотрансляция.