Симеоне о Гвардиоле: «У меня никогда не было Хави, Иньесты, Месси. Несмотря на громадный талант Пепа, у него всегда были выдающиеся игроки»

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Диего Симеоне считает, что у Пепа Гвардиолы во всех командах были выдающиеся составы.

«Во всех командах, где я работал, у меня не было возможности потренировать Хави, Бускетса, Пике, Иньесту, Месси… Ни молодых, ни на пике их карьер.

Несмотря на громадный талант Гвардиолы, ему повезло, что у него всегда были выдающиеся футболисты», – отметил главный тренер «Атлетико».

Сегодня команда Симеоне встретится с «Манчестер Сити» Гвардиолы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовый онлайн этой игры, также будет доступна видеотрансляция.

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