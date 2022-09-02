«Юве» сообщил, что «Челси» может выкупить Закарию за 28+5 млн евро. За аренду лондонцы заплатят 3+1 млн

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«Ювентус» озвучил условия аренды Дениса Закарии в «Челси».

Итальянский клуб сообщил, что получит от лондонцев 3 млн евро за аренду хавбека сроком до 30 июня 2023 года. Еще 1 млн евро в качестве платы за аренду «Ювентус» может получить в виде бонусов при выполнении игроком определенных целей.

«Челси» получил право выкупа Закарии по окончании срока аренды. «Ювентус» сообщил, что у лондонцев будет возможность приобрести футболиста за 28+5 млн евро.

Закария перешел в «Юве» в январе этого года из «Боруссии» Менхенгладбах. За клуб из Турина он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

Статистика 25-летнего хавбека сборной Швейцарии доступна здесь.

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