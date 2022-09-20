Дэмьен Дафф: «Холанд – лучший форвард мира. Да, он быстр и силен, но дело в умении выбрать позицию. Показываю 15-минутное видео о нем игрокам «Шелбурна»

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Тренер «Шелбурна» Дэмьен Дафф оценил навыки форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Мы часто ставим Холанда в пример нашим нападающим. Я считаю его лучшим форвардом мира. Я подготовил о нем 15-минутное видео, потому что очень люблю Эрлинга, и этот ролик посмотрели все нападающие, которые подписывали контракт с нами, все молодые игроки.

Все дело в его позиционной игре. Да, Холанд быстр и силен, умеет реализовывать моменты. Но ключевую роль играет его умение правильно выбрать позицию. С Левандовским такая же история», – сказал бывший полузащитник «Челси».

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