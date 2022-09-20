Брэйтуэйт об уходе из «Барсы»: «Могу слегка улыбнуться тому, что происходило за кулисами. Я давно знал, что тренер в меня не верит»

высказался об уходе из «Барселоны».

1 сентября датчанин расторг контракт с «блауграной» и перешел в .

«Не знаю, воспринимаю ли я это как запугивание. Но я думаю, важно всегда думать о психическом здоровье других людей. Так оно и есть.

Я знаю, как все устроено в этом мире. Футбол – это еще и бизнес. Но, к счастью, у меня есть некоторый опыт, а это позволяет не всегда эмоционально реагировать на эти моменты. Во многих отношениях я могу только слегка улыбнуться всему тому, что происходило за кулисами.

Я был лучшим бомбардиром в прошлом сезоне до того, как получил травму. Но потом сменился тренер, он хотел чего-то другого, и это часть футбольной жизни. Но я показал, что могу играть в «Барселоне». Я давно знал, что тренер в меня не верит и что я должен был уйти из «Барселоны».

Вот почему у меня была всего одна неделя отпуска. Я взял своего тренера по физподготовке в Соединенные Штаты, где тренировался два раза в день. Да, мы практически спали в одной постели, чем моя жена была не очень довольна. С тех пор я тренируюсь два раза в день, чтобы быть в хорошей физической форме в новом клубе», – сказал форвард.