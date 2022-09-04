Брэйтуэйт забил в дебютном матче за «Эспаньол» после ухода из «Барселоны». Голы за оба клуба в XXI веке есть лишь у четверых

Теги Барселона Атлетик Эспаньол Ла Лига Филиппе Коутиньо Дани Гарсия Лара Алеиш Видаль Мартин Брэйтуэйт Футбол

Нападающий Мартин Брэйтуэйт забил победный гол в дебютном матче за «Эспаньол».

Благодаря точному удару датчанина на 83-й минуте каталонская команда одержала победу над «Атлетиком» (1:0) в 4-м туре Ла Лиги.

31-летний форвард присоединился к «Эспаньолу» после расторжения контракта с «Барселоной». В XXI веке он стал всего четвертым футболистом, которому удалось забить за оба клуба.

Ранее этого добились Дани Гарсия Лара, Филиппе Коутиньо и Алеиш Видаль.

Подробно со статистикой Брэйтуэйта можно ознакомиться здесь.

Брэйтуэйт подписал с «Эспаньолом» контракт на 3 года после расторжения договора с «Барселоной»

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