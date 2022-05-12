Джикия об игре с «Зенитом»: «Проигрыш в первом круге был обидным, но это будет новая игра»

поделился ожиданиями от игры с «Зенитом».

«Спартак» примет петербургский клуб 15 мая в 29-м туре . В первом круге красно-белые крупно проиграли на (1:7).

– Зачем летали на матч с ?

– Не первый раз так делаю. Я капитан команды, поэтому всегда должен быть с ней. Ничего необычного в этом нет. Поднятие командного духа? Не знаю. Была уверенная победа. Думайте, как хотите. Я посчитал, что важно в этот момент быть с командой, Жиго тоже был с командой.

– Какая у тебя мотивация перед ?

– Наш проигрыш в первом круге был обидным. Но это будет новая игра. Соперник уже будет в качестве чемпиона. Впереди два тура, для нас важно набирать очки и подниматься, – сказал защитник .

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