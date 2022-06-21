Джикия о презентации Бакаева в «Зените»: «Не думаю, что видео было с ним согласовано. Подстава какая-то. Футболка ему вообще не идет»

высказался о переходе в «Зенит».

– Даже после Кубка ты допускал, что он останется?

– Я до последнего... Даже в день, когда он подписал [контракт] с «Зенитом», я все равно не хотел, чтобы такой игрок уходил от нас. Но это мое мнение.

– Что вы почувствовали, когда вы увидели Бакаева с футболкой ?

– Вообще ему не идет.

– А что вы скажете по поводу презентации, которая была со стороны «Зенита»?

– Вот это мне тоже очень интересно, потому что много кто скинул мне это. Этот момент мы, честно, не обсуждали, но, думаю, ему и так достаточно вопросов задали, и сейчас будут напоминать это. Возможно, в будущем будут всплывать истории.

Не хочется, если честно, сейчас эту тему [обсуждать]. Ему и так сейчас, наверное, немного тяжело в этом плане. Не думаю, что это видео было с ним согласовано. Непонятно, почему такого хорошего, готового футболиста презентуют именно так. Опять же, это не мое дело, не осуждаю пиар-группу «Зенита», но если это было без его ведома, то считаю, что это какая-то подстава.

– Похоже на такую провокацию...

– Не знаю, что провоцировать...

– Вас. «Спартак» в целом. «Вот, мы забрали вашего игрока, одного из лидеров, а он стрелку показывает уже через день».

– Ну, это он так делает... Это жизнь. Видишь, так бывает. С кем-то так бывает, – сказал капитан .