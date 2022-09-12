Фанат ЦСКА «Испанец» рассказал об участии болельщиков в боевых действиях на Донбассе: «После введения Fan ID ребятам стало некуда ходить. Появилось большое число желающих приехать, внести лепту»

Фанат ЦСКА рассказал о российских болельщиках, уезжающих на фронт.

«Мы, фанаты, нас определенное количество есть, мы по всей линии фронта, просто в разных отрядах находимся, держим связь. Фанаты, которые приезжают из Москвы, привозят гуманитарку. Основная цель – это батальон «Восток» теперь, потому что именно здесь организован КМБ (курс молодого бойца – прим.), те ребята, которые с боевым опытом, они уже, так скажем, при деле.

Но после введения вот Fan ID, например, ребятам стало некуда ходить. Да, мы приняли его, знаете, как в песне: «Надо благодарно принимать». Да, мы все это приняли. Ребята больше не ходят на футбол, после этого появилось большое количество желающих приехать сюда и внести свою лепту.

Мы ответственно подошли к делу, используя огромный опыт уличных боев, и вообще [опыт] с 2014 года, когда «Восток» воюет. Мы организовал здесь КМБ для новобранцев, чтобы они сначала прошли боевое слаживание, приобрели опыт», – сказал Станислав Орлов, известный как «Испанец», в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

В телеграм-канале Española появилась информация, что эти слова вырезали из записи эфира шоу. Однако позже «Матч ТВ» восстановил их.