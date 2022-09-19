Левандовски о 0:2 с «Баварией»: «Если бы «Барса» выиграла 4:2 или 5:2, никто бы воспринял это как сенсацию»

высказался о матче против «Баварии» в .

Нападающий перешел из немецкого клуба в «Барселону» этим летом за 45+5 миллионов евро. Команды встретились во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, клуб из Мюнхена одержал победу со счетом 2:0.

«Честно говоря, я был недоволен тем, что так быстро пришлось играть на . В эмоциональном плане это была встреча, отличная от всех, она стоила мне очень дорого, это было намного больше, чем спорт. Я провел в Мюнхене восемь лет, забил несколько сотен голов, выиграл все возможные трофеи, и вдруг мне пришлось играть против коллег и друзей.

В эмоциональном плане это был самый тяжелый матч в моей жизни, но я также рассматриваю его как игру, подводящую итог моей карьеры в «Баварии». Эмоции во мне гудели, хотелось забить гол, но что-то внутри меня мешало.

Невозможно забыть восемь лет за несколько недель, но это уже позади. Мы не должны были проиграть, если бы счет был 4:2 или 5:2 в нашу пользу, никто бы воспринял это как сенсацию. Но это также урок для всей нашей команды: если вы не можете победить, то хотя бы сыграйте вничью.

Я не боялся приема фанатов. Я уже был в Мюнхене в качестве игрока «Барселоны» и знаю, что говорили мне болельщики, которых я встретил на улице.

Болельщики «Баварии» умно относятся к тому, что пишут в СМИ. Они умеют читать вдумчиво и отличать правду от того, что ею не является. Они знают и помнят, каким человеком я был, как я действовал, что я сделал, что я сказал и так далее.

Вход на стадион, раздевалки, разминка на другой половине поля, – это был уникальный опыт, для меня это нечто большее, чем просто матч, невозможно было все забыть, отключиться и успокоить эмоции. Я хотел победить и забить, но эмоции во мне гудели», – сказал Левандовски.