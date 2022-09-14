Марио Гомес: «Впечатляет прогресс «Барселоны» за прошедший год. Победа «Баварии» не была очевидной»

считает, что «Барселона» добилась прогресса за прошедший год.

Испанская команда проиграла «Баварии» (0:2) в матче группового этапа .

«Не день Роберта Левандовского. Он отыграл чересчур эмоционально и был не так хладнокровен, как обычно.

Впечатляет то, какого прогресса добилась за прошедший год.

После гола уровень энергичности действий стал спадать, но очевидной победа «Баварии» не была – игра могла закончиться и вничью», – заявил бывший нападающий мюнхенского клуба и сборной Германии.

«Бавария» – кошмар «Барсы»: 5 поражений подряд и 19 пропущенных 😱