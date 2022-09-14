Марио Гомес: «Впечатляет прогресс «Барселоны» за прошедший год. Победа «Баварии» не была очевидной»

Теги Бавария Марио Гомес бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Марио Гомес считает, что «Барселона» добилась прогресса за прошедший год.

Испанская команда проиграла «Баварии» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Не день Роберта Левандовского. Он отыграл чересчур эмоционально и был не так хладнокровен, как обычно.

Впечатляет то, какого прогресса добилась «Барселона» за прошедший год.

После гола уровень энергичности действий стал спадать, но очевидной победа «Баварии» не была – игра могла закончиться и вничью», – заявил бывший нападающий мюнхенского клуба и сборной Германии.

«Бавария» – кошмар «Барсы»: 5 поражений подряд и 19 пропущенных 😱

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные