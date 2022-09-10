Суд оштрафовал 19-летнего студента за расистский твит в адрес Мбаппе

Суд наказал пользователя твиттера за расизм в адрес .

19-летний студент приговорен к условному штрафу в 2 тысячи евро (это значит, что если он выполнит все предписания суда, итоговая сумма будет ниже) после публикации твита, содержащего расистские оскорбления в адрес форварда сборной после вылета с Евро-2020.

Мировой суд Парижа признал студента виновным в разжигании расовой ненависти, а также в подделке личных данных, поскольку он опубликовал твит под фото другого человека и использовал вымышленное имя.

Автор твита, назвавшийся Каримом К., признал в полиции, что опубликовал твит. Прокурор просил приговорить его к шести месяцам тюремного заключения.

Но суд вынес иной вердикт: выплата символической суммы в евро в качестве компенсации ущерба, а также пожертвование в тысячу евро в пользу благотворительных организаций по борьбе с расизмом.

Сам Мбаппе подал жалобу, но не присутствовал на суде и не требовал никакой компенсации.