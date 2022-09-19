Симеоне о стиле «Реала»: «Они защищались низким блоком и контратаковали, это напоминает мне «Атлетико» с Диего Костой. Как нас тогда критиковали!»

высказался о стиле игры .

«Атлетико» дома уступил «сливочным» в 6-м туре (1:2).

«У меня осталось ощущение, что я не потерял лицо, несмотря на счет.

Приятно видеть их силу, команду, которая защищается низким блоком и контратакует. Это напоминает мне команду, которая у нас была с . Как нас тогда критиковали!» – сказал главный тренер .

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