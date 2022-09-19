Губерниев о спортдиректоре для «Спартака»: «Не там ищут. Всегда можно поискать на вокзалах, в приютах, в бакалейных лавках»

Дмитрий Губерниев предложил «Спартаку» искать нового спортивного директора на вокзалах и в приютах.
«Я вчера как раз встретил Андрея Аршавина. Мы обсудили странного персонажа, который будет спортивным директором «Спартака». Мне кажется, что «Спартак» не там ищет сотрудников.
Всегда можно попробовать поискать в бакалейных лавках, на вокзалах, в приютах. Наверняка найдутся люди, которые отличат Селихова от Максименко.
«Спартак» делает максимум, чтобы оставаться в инфополе. Покупают игроков под допинговыми санкциями, нанимают качественных спортивных директоров», – сказал Губерниев.
Ранее сообщалось, что новым спортивным директором «Спартака» может стать англичанин Пол Эшуорт.