Губерниев о Вяльбе в «Спартаке»: «Прекрасный будет тандем. Можно ходить на третью работу и получать третью зарплату, а лыжники будут бегать за медали»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о приглашении Елены Вяльбе в совет директоров «Спартака».

«Верю ли я в тандем Вяльбе и «Спартака»? Конечно. Прекрасный будет тандем. Можно будет ходить на третью работу и получать третью зарплату.

А наши лыжники будут бегать только за медали. Я восхищен! У нас сентябрь на дворе, а Федерация лыжных гонок не сделала свою работу.

Что с лыжами-то будет? Ничего: ни призового фонда, просто ничего. Люди будут бегать за медали, а спонсоры не найдены. Все счастливы, а Вяльбе будет работать в «Спартаке»! Отлично! Я рукоплещу», – сказал комментатор.

В этом месяце появилась информация, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению компании «Лукойл».

Елена Вяльбе: «Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак», я обязательно рассмотрю это предложение»

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!