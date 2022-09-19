Агент Бальде о дисквалификации: «В ближайшие дни решим, подадим ли апелляцию»

Агент форварда высказался о возможной апелляции на дисквалификацию.

Новичок московского клуба был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля.

«Мы посмотрим и в течение нескольких дней решим, будем подавать апелляцию или нет. В ближайшее время все станет известно.

Сначала нам нужно увидеть, чем мотивировано их решение», – сказал агент футболиста Федерико Пасторелло.

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