Агент Бальде о дисквалификации: «В ближайшие дни решим, подадим ли апелляцию»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации допинг Кейта Бальде агенты Футбол

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде высказался о возможной апелляции на дисквалификацию.

Новичок московского клуба был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля. 

«Мы посмотрим и в течение нескольких дней решим, будем подавать апелляцию или нет. В ближайшее время все станет известно.

Сначала нам нужно увидеть, чем мотивировано их решение», – сказал агент футболиста Федерико Пасторелло.

Бальде забанили на три месяца 😱 Оказывается, он пропустил допинг-тест из-за разноса тренера «Кальяри»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные