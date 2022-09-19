Кафельников оценил работу Абаскаля в «Спартаке»: «Тройка с минусом. Пока выводов делать нельзя»

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Евгений Кафельников прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» (1:0).

«Невзрачная игра была, особенно во втором тайме.

В первом – еще пытались, а во втором «Спартаку» повезло, что «Локомотив» не реализовал два голевых момента. Могло быть все печально для красно-белых.

Пока никаких выводов нельзя сделать. Оценить работу Абаскаля? Тройка с минусом», – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов» и болельщик «Спартака»

Теперь мы поняли, что такое тактический хамелеон Абаскаля. Наконец-то

Гибкие 4-3-3 Абаскаля сработали в атаке (в обороне могут быть проблемы). «Локо» снова ужасен в топ-матче

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