Карло Анчелотти: «Реал» хорошо начал сезон, «Атлетико» – похуже, но будет бороться до конца»

Главный тренер подвел итоги матча с «Атлетико» (2:1) в .

«У нас было преимущество в два мяча, мы хорошо защищались. Во втором тайме нашим действиям не хватало эффективности, не было желания пойти вперед и нанести сопернику ущерб.

Я считаю очень хорошей командой, там много мастеров. У него возникли проблемы на старте сезона, но он будет бороться за титул до конца. На данный момент ничего еще не решено. Мы начали сезон хорошо, они – похуже, но все может измениться.

Наша команда сыграла здорово в некоторых аспектах, и Вальверде тоже себя проявил. Он способен выступать в качестве вингера, при этом успевая помогать полузащитникам. Он очень важен для нас с точки зрения тактической гибкости.

Родриго тоже хорош. Он умен и способен сыграть на любой позиции», – заявил Анчелотти.

«Реал» обыграл «Атлетико» в гостях благодаря голам Родриго и Вальверде – 2:1