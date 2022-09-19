Ян Облак: «Атлетико» не заслужил поражения от «Реала». Не так уж и плохо мы сыграли»

прокомментировал поражение от со счетом 1:2.

«Мы проиграли дерби, очень важный матч. Но сыграли не так уж и плохо.

Мы не заслужили поражения. Соперник воспользовался своими моментами, а мы – нет. Когда проигрываешь, эмоции всегда плохие. Нам грустно.

«Реал» очень хорошо обороняется в последнее время. У них быстрые футболисты в нападении, хорошо играющие на контратаках, а хорошие полузащитники делают им точные передачи.

Все 90 минут сложно атаковать, потому что у соперника быстрые игроки. Если раскрывать игру, они могут забить еще больше. Мне грустно из-за поражения», – заявил вратарь .