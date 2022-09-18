Жиру забил за «Милан» в 3 матчах подряд. У 35-летнего форварда 5 голов и ассист за 7 последних игр

Нападающий забил в третьем матче подряд.

Француз сравнял счет в матче Серии А с на 69-й минуте, замкнув прострел защитника с левого фланга.

Ранее 35-летний футболист поразил ворота «Сампдории» (2:1) и загребского «Динамо» (3:1).

Всего у Жиру 5 голов за 7 последних матчей в составе «россонери», а также одна результативная передача. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Милан» – «Наполи» – 1:1, Жиру ответил на гол Политано, Хвича заработал пенальти. Текстовый онлайн есть