Тренер «Ювентуса» о 0:1 с «Монцей»: «Поражение от «Бенфики» ударило по нам сильнее, чем мы думали. Сейчас все в мрачных тонах, но нужно увидеть свет в конце тоннеля»

Тренер Марко Ландуччи прокомментировал поражение от «Монцы» (0:1) в Серии А.

«Возможно, поражение от «Бенфики» [в Лиге чемпионов] стало более сильным ударом по нашей психологии, чем мы думали, но это все оправдания, а толку от них нет. Надо закрыть рты и работать.

Конечно, довольных в этой ситуации нет, но для того, чтобы все изменить, мы можем лишь более усердно работать. Мы хорошо начинаем матчи, но затем бросаем играть. Единственный способ это исправить – работать в едином ключе.

Понятно, что отсутствие четырех-пяти игроков ощущается, но это не должно быть оправданием. Мы просто должны играть лучше, поднять наши головы и дать ответ на поле, а не на словах.

Наши проблемы можно решить, и я уверен, что мы способны прибавить. Сейчас все представляется в мрачных тонах, но нам нужно увидеть свет в конце тоннеля», – сказал специалист, руководивший командой в отсутствие .

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