Массимилиано Аллегри высказался о причинах проблем «Ювентуса» на старте сезона.
«Мы допускаем ошибки на многих участках поля, ошибаемся в передачах, много технических ошибок, нет контратак, уступаем сопернику в физике.
Сейчас у нас виртуальный «Ювентус». Мне понравилось то, как мы поработали на рынке, но на поле игроков нет.
Заберите у «Интера» или «Милана» пятерых игроков стартового состава и посмотрите, появятся ли у них сложности», – сказал главный тренер туринцев.
«Ювентус» не может рассчитывать на некоторых основных игроков на старте сезона из-за травм. Не играют, в частности, Поль Погба, Федерико Кьеза, Войчех Шченсны, много пропустили Анхель Ди Мария и Адриен Рабьо.