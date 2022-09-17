Аллегри о проблемах «Юве»: «Я доволен трансферами, но игроков нет на поле. Заберите пятерых у «Интера» или «Милана» – будут у них сложности?»

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Массимилиано Аллегри высказался о причинах проблем «Ювентуса» на старте сезона.

«Мы допускаем ошибки на многих участках поля, ошибаемся в передачах, много технических ошибок, нет контратак, уступаем сопернику в физике.

Сейчас у нас виртуальный «Ювентус». Мне понравилось то, как мы поработали на рынке, но на поле игроков нет.

Заберите у «Интера» или «Милана» пятерых игроков стартового состава и посмотрите, появятся ли у них сложности», – сказал главный тренер туринцев.

«Ювентус» не может рассчитывать на некоторых основных игроков на старте сезона из-за травм. Не играют, в частности, Поль Погба, Федерико Кьеза, Войчех Шченсны, много пропустили Анхель Ди Мария и Адриен Рабьо.

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