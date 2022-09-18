Мантуан о матчах «Зенита» со «Спартаком»: «Это класико. Будет приятно добавить гол в их ворота к голам «Динамо» и ЦСКА»

Полузащитник Мантуан выразил надежду, что забьет в игре со «Спартаком».

В матче 10-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Зенит» (0:2) футболист вышел на замену на 88‑й минуте, а в компенсированное время сделал счет 2:0.

В матче 5-м туре с ЦСКА Манутан дебютировал за «Зенит», выйдя на замену на 76‑й минуте при счете 1:1. На 85‑й он забил победный мяч.

– Вы очень эмоционально отпраздновали гол в ворота «Динамо». Сначала постояли раскинув руки, потом встали на колено. Что это означало?

– Во‑первых, хочу сказать, что очень рад победе над «Динамо», с которой хочу поздравить всех наших болельщиков. Было очень важно набрать три очка, чтобы продолжить беспроигрышную серию в чемпионате. Счастлив, что удалось забить и поучаствовать в этой победе.

Что касается моего празднования, то оно в первую очередь адресовано моим родителям, которые сейчас далеко от меня - в Бразилии. Мне было приятно таким образом разделить с ними этот момент. Этот гол – для них.

– После голов в ворота ЦСКА и «Динамо» вас уже называли талисманом «Зенита» в матчах с принципиальными московскими соперниками. Для полноты картины осталось забить «Спартаку»?

– Согласен! Будет очень круто, если это случится. Знаю, что игры «Зенита» со «Спартаком», это классико и тоже очень принципиальные поединки. Поэтому будет приятно добавить к голам в ворота и ЦСКА гол в ворота . Надеюсь, это произойдет, – сказал Мантуан.